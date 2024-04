Carini, abbattuta villetta abusiva sul lungomare

Ruspe di nuovo in azione stamane sul lungomare Cristoforo Colombo a Carini nel palermitano. E' stata abbattuta una villetta abusiva già acquisita al patrimonio comunale. "Sempre stamattina è stata conclusa la demolizione di un immobile su due piani, con annesso porticato e locale accessorio, al civico 74 in via Platani, poco distante dalla scogliera di Marinalonga. I lavori erano iniziati il 7 aprile", afferma il sindaco Giovì Monteleone. Entrambi gli interventi sono finanziati con fondi del Pnrr. "Altre quattro demolizioni verranno completate entro maggio - aggiunge il sindaco - le aree saranno tutte bonificate. Entro l'anno decadrà ogni divieto di balneazione lungo la costa perché gli esami delle acque hanno più volte confermato l'assenza di inquinamento. Contiamo di assegnare la gestione di una parte dei litorali liberati dagli abusi edilizi ai privati per attivare stabilimenti balneari sin dal prossimo anno".



