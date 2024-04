'The Yalta Game', riscrittura di Čechov tra cinema e teatro

La rassegna Sicilia di scena, promossa dal Teatro Biondo di Palermo, chiude la seconda edizione con lo spettacolo "The Yalta Game", del drammatirgo irlandese Brian Friel (morto nel 2015), nella traduzione di Stefano Moretti, in scena nella Sala Strehler dal 25 al 27 aprile, prodotto dal Biondo in collaborazione con la compagnia Saveria Project. In scena Giulia Valenti e Stefano Moretti, che firmano anche la regia; le scene sono di Aurelio Ciaperoni, i contenuti video sono di Fabio Florio.

The Yalta Game è un testo breve scritto da Friel nel 2001 a partire dal racconto di Anton Čechov "La signora col cagnolino".

I protagonisti, Anna e Dimitri, entrambi infelicemente sposati, si incontrano da soli in vacanza a Yalta e si raccontano i reciproci tradimenti e fallimenti. Si innamorano, si lasciano.

Il vero tema del racconto non è però l'adulterio, ma il rapporto tra verità e finzione: Anna e Dimitri "giocano" a inventare le vite degli altri.

Lo spettacolo aggiunge un ulteriore livello di artificio quando i due attori giocano a inventare i due personaggi, che a loro volta stanno creando le proprie vite.

Per costruire questo ingegnoso gioco di scatole cinesi, il linguaggio teatrale incrocia quello cinematografico (con un video realizzato in esterni a Palermo) innescando un meccanismo metateatrale spiazzante, che ci costringe a interrogarci sul rapporto tra realtà e finzione, tanto nel teatro quanto nella vita.



