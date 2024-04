Schifani, "a Verbumcaudo oggi vincono legalità e territorio"

"Oggi vince la legalità, oggi vince il rispetto delle istituzioni che hanno fatto il loro dovere. Oggi vince un territorio. Questa è la cosa importante che vogliamo testimoniare con questa presenza". Così il presidente della Regione Renato Schifani nel suo intervento alla consegna dei lavori di ristrutturazione della masseria Verbumcaudo, il bene confiscato alla mafia nel territorio di Polizzi Generosa, nel Palermitano, acquisito dalla Regione Siciliana e gestito dal 2019 dalla cooperativa sociale Verbumcaudo.

"Vince anche il contrasto alla mafia - ha aggiunto Schifani -, perché io ho sempre sostenuto, ma non solo io, che la mafia si combatte non soltanto con le applicazione delle sanzioni ma aggredendo i patrimoni. Io sono stato cultore di questa idea.

Quando ero presidente del Senato, ho voluto che si inasprissero le sanzioni sui sequestri, introducendo una figura di sequestro ancora più efficace e chirurgica sui beni dei mafiosi: il sequestro di quelli legittimi, ereditati, laddove non si potevano sequestrare quelli illegittimi perché erano stati venduti a terzi in buona fede".



