Cane legato al balcone, intervento della polizia municipale

Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti in via Archirafi, a Palermo, per soccorrere un cane pastore belga Malinois che per tutta la mattina e fino al pomeriggio era stato legato al balcone e con la museruola. A chiedere il soccorso della agenti diversi volontari che hanno inviato richieste di interventi al Comune. A sollecitare l'intervento degli agenti è stato l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli che è intervenuto nella zona. I poliziotti della municipale hanno verificato la situazione e prenderanno provvedimenti nei confronti del proprietario. Non sarebbe la prima volta che il cane viene attaccato al balcone per ore.



