Europee: Calenda, per noi la Sicilia non è quella di Cuffaro

"Deciderò se candidarmi alle europee con la direzione del partito, noi abbiamo in campo Giangiacomo Palazzolo e Sonia Alfano che rappresentano una Sicilia che non è quella di Cuffaro, non è quella che possiede i voti, ma è quella che si fonda sul libero voto di opinione dei siciliani e che può contare in Europa". A dirlo Carlo Calenda leader nazionale di Azione all'istituto Cristo Re a Messina a presentare il suo libro 'Il patto, oltre il trentennio perduto".

"Una lista fatta da persone che in Europa ci sono state, - prosegue Calenda - che hanno esperienza giuridica e sanno seguire i dossier. Oppure vogliono come succederà in queste elezioni, che Cuffaro, Sammartino e altri si misurini su quanto valgono perché per loro le elezioni sono questo in vista delle prossime regionali. Invece sono elezioni europee e bisogna mandare persone capaci e noi faremo la miglior lista mai fatta in Italia dal punto di vista di qualità, competenza e pulizia".





