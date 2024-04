Donato (Dc), 'ipocrita chi nega interlocuzioni con noi'

"Non seguo personalmente le trattative che riguardano la nostra presenza all'interno di altre liste perché se ne occupa il nostro segretario, ma la cosa che ho trovato imbarazzante è l'ipocrisia di chi ha negato di aver avuto interlocuzioni con noi ore dopo aver finito di parlare e dopo averci cercati e blanditi. Massimo rispetto e massima libertà per le decisioni e le valutazioni politiche di chiunque, ma il rispetto per la dignità delle persone e della buona fede nei rapporti dovrebbe essere al primo posto". Lo ha Francesca Donato, europarlamentare della Dc Nuova di Totò Cuffaro, a margine di una visita al parlamento europea a Bruxelles.

Il segretario nazionale Cuffaro ha contatti con Forza Italia per trovare un'alleanza che permetta al suo partito di essere comunque presente alle elezioni di giugno, dopo quelle mancate on Lega e Renzi. "La disponibilità da parte mia a ricandidarmi c'è e c'è sempre stata, ma non a tutti i costi e nemmeno da parte del mio partito c'è la disponibilità a partecipare a queste elezioni europee a tutti i costi - ha aggiunto Donato -. Se ci sono le condizioni di fare alleanze che ci consentano di esprimere la nostra identità e i nostri valori a essere presenti a questa competizione allora abbiamo l'interesse a esserci, diversamente essere cercati solo per portare voti ad altri senza essere incisivi, anche no".



