Sammartino, 'sono sereno, continuo la mia battaglia politica'

"Proseguo quotidianamente la mia attività politica, sono deputato regionale eletto grazie all'affetto, ma soprattutto alla forza di tanti elettori che negli anni mi hanno votato. Sono sereno nel portare avanti le mie battaglie per il territorio e di continuare a lavorare per la mia straordinaria Sicilia". L'ha detto il deputato regionale della Lega Luca Sammartino, sospeso da cariche pubbliche per un anno, dopo l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Catania, assistito dal suo legale, avvocato Carmelo Peluso.

Sammartino, dopo la notifica del provvedimento, si è dimesso da vice Governatore e assessore regionale all'Agricoltura.



