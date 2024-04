Calcio: Palermo-Parma 0-0, terzo pari di fila per Mignani

Pareggio a reti bianche fra Palermo e Parma nell'anticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Prima del calcio d'inizio momenti di tensione fuori e dentro lo stadio per un tentativo di carica da parte dei tifosi del Palermo che hanno provato a raggiungere il settore ospiti. Poi dentro l'impianto il furto di uno striscione ha rischiato di accendere gli animi, ma tutto è rientrato.

Mignani lascia fuori Ceccaroni e schiera dal primo minuto Nedelcearu nella difesa a tre con Diakitè e Lucioni davanti a Pigliacelli; a centrocampo confermato Henderson accanto a Gomes con Di Mariano e Lund sulle fasce; in attacco Di Francesco sulla trequarti alle spalle di Brunori e Mancuso. Tanto possesso palla fra le due squadre e poche occasioni da gol nel primo tempo, per i rosanero ci prova Mancuso con il portiere del Parma Chichizola che si deve distendere alla sua sinistra per mettere in angolo, per i gialloblu Del Prato e Di Chiara ma Pigliacelli non si fa sorprendere. Alla mezzora Di Mariano è costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio destro che preoccupa i rosanero, al suo posto entra Buttaro.

Nel secondo tempo l'equilibrio rimane con il Parma che prova a fare qualcosa di più, ma il Palermo riesce a chiudere gli spazi e controllare bene il campo. Pigliacelli è attento su Man e Benedyczak, mentre Buttaro grazia Chichizola da buona posizione. Mignani inserisce Traorè e Segre al posto di Mancuso e Henderson per provare forzare i ritmi. Ma la partita sembra incanalata sullo 0-0 al punto che il tecnico al novantesimo mette dentro dentro Coulibaly per Brunori per tenere il risultato e ci riesce. Per i rosanero è il terzo pareggio di fila dall'arrivo di Mignani in panchina.



