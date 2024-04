Prevenzione incendi, a Palermo il festival Earth Day Med

"Le aree del Mediterraneo sono interessate da incendi. Ecco perché, anche quest'anno, riteniamo importante proporre iniziative educative e culturali per i cittadini e, soprattutto, per i giovani nell'ambito dell'Earth Day Med". Lo ha detto stamani l'assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella presentando, al palazzo Ziino, il festival del clima nel Mediterraneo, che si tiene nel capoluogo fino al prossimo lunedì. "Il Mediterraneo è un'area vulnerabile a causa del cambiamento climatico e la nostra regione è stata definita un hotspot climatico dove i fenomeni si manifestano con maggiore rapidità. Lo sperimentiamo con il fenomeno degli incendi e della carenza idrica", ha detto Cannella. L'iniziativa è promosso da fondazione Rizoma e da Fuori orario production, in collaborazione con il Comune e il Centro di sostenibilità e transizione ecologica di Unipa, e ha come partner strategici la fondazione Heinrich Boll e il think tank internazionale Ecco. "Proprio per la centralità della Sicilia, l'Eath Day Palermo degli anni scorsi si è trasformato in Eart Day Med che ampia la prospettiva a tutta l'area del Mediterraneo" ha detto Patrizia Pozzo, co-founder di Earth Day Med. Per il professore Maurizio Cellura, direttore del Centro di sostenibilità e transizione ecologica di Unipa, "l'università di Palermo è impegnata da anni nell'elaborazione di strategie ambientali, a partire dall'Agenda 2030 dell'Onu, da declinare per la comunità accademica e il territorio". Per Simona Grazziano, co-founder di Earth Day Med, l'iniziativa serve anche "a diffondere l'agricoltura sostenibile. Su questa prospettiva abbiamo coinvolto stamani gli studenti delle scuole palermitane".



