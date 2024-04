Guardia di finanza, inaugurata nuova sede nucleo Pef Catania

E' stata inaugurata a Catania la nuova sede che ospiterà il nucleo di Polizia economico-finanziaria (Pef) della Guardia di finanza. E' in un'ampia porzione del seminario arcivescovile dei Chierici, completamente ristrutturata e ammodernata per assicurare i più elevati standard di efficienza.

La cerimonia ha avuto inizio con la resa degli onori al comandante interregionale dell'Italia Sud-Occidentale della Guardia di finanza, generale Rosario Lorusso, accompagnato dal comandante regionale Sicilia, generale Cosimo Di Gesù. Sono seguiti gli interventi del comandante provinciale di Catania, generale Antonino Raimondo, e del generale Lorusso che hanno sottolineato "l'importanza del nuovo presidio come rinnovato simbolo di sicurezza e funzionalità". Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto Maria Carmela Librizzi e l'arcivescovo metropolita Luigi Renna, che ha benedetto la nuova caserma.



