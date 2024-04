Evento Accademia della cucina su Arance, arancine e arancini

Perché gli incontri di alto livello scientifico e gastronomico non possono essere anche divertenti? E' la sfida per il 19, 20 e 21 Aprile della Delegazione di Palermo dell'Accademia italiana della cucina, con un convegno che, già dal titolo, si prospetta come un vero evento da ricordare: Arance, arancine ed arancini di Sicilia. Partendo da una simpatica diatriba tra Sicilia Occidentale e Orientale sulla denominazione della prelibatezza di riso ormai ovunque nota, la Delegata Daniela Nifosì ha organizzato la tre giornate. Si parte il venerdì con una visita alla collezione di agrumi dell'Orto Botanico, definito da Goethe "il luogo più stupendo del mondo".

Seguita dalla cena di benvenuto ai Giardini del Teatro Massimo, in una saletta riservata del più grande e meraviglioso teatro lirico di Europa. Il sabato, dal mattino, nel Palazzo dei Normanni, sede del più antico parlamento del mondo, si svolgerà un convegno, alla presenza del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, con interventi di imprenditrici, studiosi, linguisti, chef, per concludersi con un buffet di arancine ed altro, nelle terrazze del palazzo, e con una visita guidata alle sue meraviglie. La sera, cena di gala nel chiostro e nelle sale dell'Hotel Borsa, al centro della città. E la domenica, visita del centro a piedi e pranzo tipico da Gigi Mangia, a via Belmonte, detta il salotto di Palermo



