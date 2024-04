Durigon, 'Sammartino? Lega va avanti, sabato lista Isole'

"La vicenda che ha colpito Sammartino non è certo bella, sono fiducioso nella magistratura e convinto che Luca saprà difendersi al meglio e che la questione si risolverà nel più breve tempo possibile. La Lega in Sicilia ha una squadra forte, non siamo preoccupati. Andiamo avanti, come da programma sabato prossimo presenteremo a Palermo la lista Isole per le europee, nessun cambio di candidati in corsa, sono le stesse persone perché rappresentano i nostri valori ". Lo dice all'ANSA il commissario della Lega in Sicilia, Claudio Durigon.

Durigon, che esclude anche l'ipotesi di un sostegno esterno della Dc ai propri candidati nella lista Isole per le europee: "Mai pensato. Non ci sono mai stati rapporti con Totò Cuffaro".





