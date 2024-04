Torna il Genio di Palermo, week end alla scoperta della città

Ritorna per il terzo anno Il Genio di Palermo, organizzato dalla Fondazione Le Vie dei Tesori insieme con l'Università di Palermo, nel solco della Terza Missione dell'Ateneo, con enti pubblici e privati che partecipano al progetto. Tre weekend, si apre venerdì prossimo (19 aprile) e si va avanti fino al 5 maggio, in una ventina di luoghi e oltre venticinque esperienze, molte inedite o legate a volumi appena pubblicati, oltre alle passeggiate tematiche alla scoperta della città. E stringendo ancor più il rapporto con il progetto Ho scelto il Sud: chi ha scelto di restare o tornare in Sicilia si racconterà nelle scuole della città e della provincia per dire ai giovani che vale la pena investire nella propria terra.

"Siamo al terzo anno di questa importantissima manifestazione che vede la collaborazione tra Le Vie dei Tesori e UniPa - dichiara il rettore Massimo Midiri - Sempre di più decliniamo le nostre attività di Terza missione, promuovendo il trasferimento di informazioni, scoperte, conoscenze dall'ambito universitario alla comunità cittadina in una logica di crescita culturale collettiva. Il Genio fa riferimento ad un altro scopo specifico: quello di esaltare l'intraprendenza dei nostri ragazzi. Dare ai nostri giovani conoscenze e competenze per un futuro professionale qualificato è un obiettivo centrale del nostro Ateneo".

"Il Genio è testimonial della conoscenza che l'Università produce e dissemina, per fare da lievito di crescita culturale e sociale della comunità. Il Genio contamina e accoglie, con l'aiuto dei professori e dei ricercatori pronti a mettersi in gioco e condividere il proprio sapere" - spiega Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori e neo-soprintendente artistico del SiMuA, il Sistema museale dell'Ateneo.

Finora il festival ha cercato e trovato il Genio in antiche residenze nobiliari, arazzi e giardini, nella creatività dei suoi artisti, ma in questa terza edizione lo declinerà anche sulle tracce della sua patrona religiosa, Santa Rosalia, nell'anno in cui cade il 400° anniversario del Festino.



