A Palermo in scena Tosca, musical scritto da Lucio Dalla

Per la prima volta in Sicilia 'Tosca. Amore disperato', il musical scritto e musicato da Lucio Dalla. A portarlo in scena il 20 aprile alle 21 nel teatro Jolly a Palermo sarà l'associazione Teatro e Vita di Giuseppe Celesia e Alberto Puglisi. Celesia, che è anche il regista, interpreterà Cavaradossi, mentre Puglisi, che cura l'organizzazione generale, interpreterà Scarpia.

Si tratta di un musical che conquista il pubblico, grazie all'intreccio di tradimenti e tormenti tra la protagonista Tosca innamorata del pittore Mario Cavaradossi alle prese con le insidie del malvagio Barone Scarpia, capo della polizia papale.

La suggestiva cornice della città di Roma fa da sfondo con suggestive video-proiezioni che sottolineano gli stati d'animo profondi dei personaggi e interagiscono con essi. Parte del ricavato sarà donato all'Airc.



