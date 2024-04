Sette milioni i sovra-indebitati in Italia, c'è chi li aiuta

Sono 40 milioni in Europa i privati sovra-indebitati, 7 milioni in Italia dove il magazzino fiscale, tasse non riscosse, ammonta ad oltre 1.100 miliardi di euro. I dati sono emersi nella due giorni dal tema "La crisi del debito imprese e famiglie" organizzata a Palazzo dei Normanni, a Palermo, dall'associazione I Diritti del debitore, dall'European consumer debt network e dall'assessorato regionale alle Attività produttive della Regione siciliana.

"Abbiamo affrontato l'argomento della risoluzione della crisi debitoria dei privati e delle imprese alla luce della direttiva Ue sul credito al consumo che impone agli Stati dell'Ue entro il 2026 di porre in essere misure di educazione finanziaria e aiuto ai consumatori che incontrano problemi nel pagamento dei propri debiti", dice Luca Rizzitano responsabile nazionale affari legali e delle relazioni esterne dell'associazione I Diritti del debitore, che si occupa di ristrutturazione del debito attraverso una rete di organismi di composizione della crisi.

"Finora abbiamo ristrutturato debiti per circa 600 milioni di euro, più di 3mila posizioni tra privati e imprese, sono coinvolti 940 avvocati e circa 390 gestori della crisi - aggiunge Rizzitano - Siamo dei centri di riequilibrio solidale tra le ragioni dei debitori e quelle dei creditori". Al convegno hanno partecipato commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.



