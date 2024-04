Fiasconaro e Randazzo incontrano studenti Camplus Palermo

I suoi panettoni sono arrivati in tutto il mondo e perfino nello Spazio. "Sulla navicella della Nasa, anni addietro, gli astronauti, tra cui l'Italiano Paolo Nespoli, hanno festeggiato con alcune delle mie creazioni dolciarie", ha raccontato agli studenti di Camplus Palermo e del collegio Rume il Maestro Pasticcere e Cavaliere del Lavoro Nicola Fiasconaro nell'ambito di una iniziativa speciale organizzata per celebrare la prima edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy.

All'evento, svolto nell'ex carcere delle Benedettine, oggi sede del Collegio Universitario di Merito, e moderato dal Direttore del Camplus Palermo Gabriele D'Asta, ha partecipato anche l'imprenditore del settore ottico Agostino Randazzo, Presidente del Gruppo Siciliano dei Cavalieri del Lavoro.

L'incontro è stato l'occasione per discutere d'impresa e valorizzazione del territorio, nell'ottica di una scommessa di sviluppo legato alle future generazioni. "Il successo internazionale della nostra azienda dimostra come sia cambiato il modo di fare impresa in Sicilia. Un territorio che offre materie prime e artigianalità uniche nel loro genere e che sono alla base del nostro patrimonio identitario. Con dedizione e passione per la nostra terra siamo cresciuti a livelli impensabili fino a qualche decennio fa. Oggi siamo presenti in oltre 70 Paesi e diamo lavoro a oltre 180 persone", ha proseguito il Maestro Fiasconaro.

"Puntare sulle nuove generazioni" ha poi sottolineato Randazzo "è l'unica strada da perseguire per il rilancio dell'economia siciliana. Non più ragazzi con la valigia in mano pronti ad emigrare al nord o all'estero, ma giovani disposti a scommettere su un territorio meraviglioso come quello siciliano".



