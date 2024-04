Canti e recite dei ragazzi per ricordare Pio La Torre

Prima hanno ripulito la lapide che ricorda uno dei più gravi delitti politico-mafiosi. Poi hanno recitato e cantato per rappresentare l'impegno antimafia di Pio La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo, uccisi il 30 aprile 1982. Così i ragazzi di quattro scuole palermitane hanno dato il via alle iniziative che per una settimana ricorderanno il segretario regionale del Pci proponente con Virginio Rognoni della legge sulla confisca dei beni e dell'introduzione del reato di associazione mafiosa nel codice penale. Seguiranno incontri e altre iniziative che si concluderanno il 30 aprile nel luogo dell'agguato.

Oggi gli studenti hanno messo in scena la drammatizzazione di una dialogo immaginario tra Pio La Torre e un mafioso. Quindi hanno interpretato alcuni canti per testimoniare la loro scelta antimafia. Alla manifestazione è intervenuto anche il presidente della Commissione antimafia dell'Ars, Antonello Cracolici, per il quale i gesti simbolici dei ragazzi rappresentano un momento di memoria e di impegno perché non torni il clima di quell'epoca.

"Non abbiamo mai voluto che questa giornata fosse un rituale vuoto" hanno detto il presidente del centro Pio La Torre, Loredana Introini, e il presidente emerito Vito Lo Monaco.





