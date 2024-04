Amella (M5s), tanti rifiuti in parco della Favorita a Palermo

«Da quasi un mese nel parco della Favorita continuano a fare mostra di sé decine di rifiuti indifferenziati e ingombranti. Una situazione che perdura nonostante le reiterate richieste da parte dei Rangers, dell'ufficio del verde e dei numerosi palermitani che quotidianamente corrono o camminano tra i sentieri di questa preziosa area verde che l'amministrazione Lagalla dichiara di volere trasformare in un quartiere vegetale, ma riguardo alla quale seguita a non nascondere la sua inerzia". Lo dice la consigliera comunale M5s Concetta Amella.

"Al punto da consentire lo svolgimento della 40esima edizione del Vivicittà che, all'interno della Favorita, si è svolta nel tratto compreso tra la fontana d'Ercole e il viale Duca degli Abruzzi, malgrado questo scenario di grave incuria. E poiché a Palermo anche l'ovvio diventa straordinario, chiediamo al sindaco Lagalla di disporre la rimozione immediata di questi rifiuti e nel contempo lavori di spazzamento manuale per ridare decoro e dignità a questo luogo della città che seguita a versare in evidente stato di trascuratezza".

"Chiediamo, altresì, l'installazione di un diffuso sistema di videosorveglianza per contrastare il fenomeno degli abbandoni e dei furti che periodicamente interessano lo stesso vivaio comunale", conclude.



