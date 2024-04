Sammartino, investimenti per nuovi mercati, anche per bollicine

"Tra cambiamento climatico e nuovi consumi abbiamo davanti sfide importanti. L'anno scorso la Sicilia ha investito piu' di 49 milioni ma non basta, l'impegno e' quello di accompagnare i nostri produttori nello sviluppo tecnologico. Il 2023 è stato un anno straordinario e complicato, ma ha registrato una tendenza in crescita, i produttori hanno saputo affrontare momenti di profonda drammaticità". Così il vice presidente della Regione e assessore all'Agricoltura Luca Sammartino nella conferenza stampa inaugurale del padiglione Sicilia al Vinitaly. Sammartino si è soffermato sul prossimo futuro.

"C'è una richiesta enorme della bollicina che attrae masse innumerevoli, soprattutto giovani e professionisti. Anche in Sicilia si fa una buona bollicina, non c'è solo il Veneto - ha affermato Sammartino - Le sfide per il 2024 saranno all'insegna degli investimenti orientati al mercato perché sappiamo di avere una classe imprenditoriale matura. I mercati del Nord e Centro America e quelli dell'Est asiatico guardano con interesse al nostro prodotto".



