Due minori detenuti evadono a Caltanissetta, presi

Sono stati presi a Caltanissetta due minori detenuti all'Istituto penale per minorenni che erano evasi scavalcando la recinzione. Uno dei due giovani, egiziano, sarebbe stato preso dalla polizia penitenziaria in viale della Regione nei pressi dello Stadio Palmintelli. Anche l'altro fuggiasco, marocchino, che era sul tetto del Provveditorato agli studi. Da questa mattina le forze dell'ordine e la polizia penitenziaria, erano impegnate nella ricerca dei due diciassettenni che erano stati arrestati per una rapina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA