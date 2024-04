Carabinieri trovano 195 munizioni nel Catanese

Circa 200 munizioni di vario calibro sono state rinvenute dai carabinieri a Randazzo (Catania), in un terreno demaniale di contrada Murazzo Rotto.

Erano dentro un bidone di plastica di colore blu chiuso ermeticamente e nascosto sotto alcune pesanti pietre laviche. I militari hanno trovato dentro 38 proiettili calibro 7,65 con ogiva incamiciata, 44 calibro 7,65 con ogiva in piombo, un proiettile calibro 22, 31 proiettili calibro 38 special con ogiva color bronzo e oro. Il bidone conteneva inoltre 23 cartucce calibro 12 a pallettoni, 58 cartucce calibro 12 a palla asciutta. Alcune munizioni erano sigillate all'interno di bustine di plastica e tutte immerse nel riso per proteggerle dall'umidità e dagli agenti atmosferici e renderle pronte all'uso A scoprire il deposito sono stati i carabinieri della compagnia di Randazzo, supportati dallo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e dai colleghi del 12esimo reggimento carabinieri 'Sicilia'.



