Sterilizzazione gratis per cani e gatti padronali a Sciacca

È iniziata oggi, nell'ambulatorio veterinario comunale di Sciacca (Agrigento), una campagna di microchippatura e sterilizzazione gratuita per cani e gatti. Due giorni alla settimana, un veterinario dell'Asp di Agrigento effettuerà gli interventi necessari.

L'iniziativa è destinata ai proprietari di animali d'affezione che rientrino in una delle categorie specifiche previste da un apposito bando pubblicato recentemente dal comune: età superiore ai 65 anni, reddito dichiarato fino ad un massimo di diecimila euro, disabili, disoccupati o titolari di pensione minima o sociale.

Questa campagna è stata voluta dall'assessore comunale al Randagismo Agnese Sinagra: "Il nostro obiettivo - dice - è quello di provare a contrastare i continui abbandoni di cuccioli sul nostro territorio. Un fenomeno che purtroppo si ripete da tempo e in maniera costante, con il conseguente affollamento dei due canili convenzionati col comune. Ma se un cagnolino fa il suo ingresso in un canile appena nato, purtroppo non ne può più uscire. A meno che non venga adottato".

"La sterilizzazione - aggiunge il dottor Vincenzo Costa, veterinario dell'Asp di Agrigento - non solo contribuisce a controllare la riproduzione, ma dal punto di vista sanitario e della profilassi clinica permette anche di prevenire numerose patologie, soprattutto quelle che riguardano la sfera genitale e, per le femmine, tumori mammari ed infezioni all'utero".





