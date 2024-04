Nuovo campetto a Palermo finanziato da imprese di Sicindustria

A Palermo è stato inaugurato un nuovo campetto di calcio in erba nel piazzale Anita Garibaldi, all'interno del parco di Romagnolo intitolato al Beato don Pino Puglisi. E' stato finanziato da alcune imprese di Sicindustria.

I fondi sono stati raccolti in una cena di solidarietà nel giugno dello scorso anno. In quell'occasione erano stati "messi all'asta" alcuni problemi della città segnalati dall'amministrazione comunale. Tra questi c'era il campetto degradato a Romagnolo. Vennero raccolti undicimila euro. Ad intervenire è stato un gruppo di imprenditori: la Casa di Cura Candela, le imprese I.Ma.DI. srl, Sala srl, ABS srl e il notaio Luca Bonafede. "Il modello che ho sempre immaginato è quello di un'impresa che si fa parte attiva del territorio in cui opera, non solo come generatore di pil o di posti di lavoro, ma anche come vettore di valori" afferma il presidente di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello. "Sono felice che una delle prime iniziative a prendere forma dalla proficua collaborazione tra il Comune e Sicindustria parta da Brancaccio" afferma il sindaco Roberto Lagalla. Sicindustria si sta facendo carico di altri interventi. Tra questi ci sono l'illuminazione artistica dei Quattro Canti, la riqualificazione di piazzetta della Libertà di Stampa, delle aiuole di piazza Leoni e di alcune parti delle vie Generale Magliocco e Principe di Belmonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA