Ladro specializzato in furti di fari d'auto, arrestato

Luca Gagliano, 34 anni, è stato arrestato da carabinieri di Gravina di Catania con l'accusa di fare parte di una banda di ladri specializzati nel furto di fari di automobili. Nei suoi confronti militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La loro zona d'azione, ricostruisce la Procura distrettuale di Catania, era l'interno delle aree di parcheggio di un parco commerciale di Gravina di Catania dove, tra il luglio e il settembre 2023, avrebbe rubato i fari anteriori di una Fiat 500, di due Fiat 500 XL, i fari anteriori e posteriori di due Jeep Renegade, i fari posteriori di una Fiat 500 XL.

Secondo l'accusa l'indagato avrebbe commesso sei furti coadiuvato da complici, due per i primi due furti e uno per gli altri, ancora in corso di identificazione. A registrare le immagini dei ladri in azione sono state le telecamere di video sorveglianza installate nel centro commerciale in cui si vedono l'indagato e i suoi presunti complici attendere che i proprietari delle auto si fossero allontanati dal parcheggio per entrare in azione e forzando del cofano motore si impossessavano dei gruppi ottici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA