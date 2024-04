A Caltanissetta nuovo capo squadra mobile Scalisi

Questa mattina il questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello e tutti i funzionari della questura hanno dato il benvenuto al nuovo dirigente della Squadra Mobile, vice questore della Polizia di Stato Rosario Scalisi. Scalisi sostituisce il vice questore Corrado Antonino Ciavola, trasferito alla questura di Catania, dopo quasi tre anni di permanenza a Caltanissetta. Scalisi, fino a ieri dirigente della S.i.s.c.o. di Brescia, messinese, 45 anni, laureato in giurisprudenza e dottorato di ricerca in Diritto europeo presso l'Università di Messina, avvocato abilitato alla professione, è in Polizia dal 2008. Ha svolto servizio alla questura di Vercelli ricoprendo gli incarichi di capo di gabinetto e dirigente della squadra mobile. Nel 2014 è stato trasferito alla questura di Siracusa dove ha diretto sezione criminalità organizzata della squadra mobile, coordinando importanti indagini contro la mafia. Nel 2021 è stato trasferito alla questura di Brescia e nominato funzionario addetto alla squadra mobile e dirigente del commissariato di pubblica sicurezza "Carmine".



