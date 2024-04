Macintosh compie 40 anni, a Catania la mostra 'i Love Mac'

Il Macintosh compie 40 anni e Catania lo ricorda con la mostra 'i Love Mac' dedicata al compleanno del computer di casa Apple commercializzati a partire dall'aprile del 1984 col sistema operativo macOs.

L'inaugurazione avverrà il 5 aprile, alla 17.30, nel Palazzo della Cultura, dove resterà aperta fino al 28 aprile.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Leaf in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Fondazione dell'Its per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Steve Jobs.

La mostra, che in tre salette permetterà di scoprire e rivedere oltre 15 device made in Cupertino a partire proprio dal primo Macintosh 128k e le tre principali campagne pubblicitarie della Apple, nasce dalla collezione privata del curatore Davide Di Bernardo col supporto di altri collezionisti. "Come per ogni nostra mostra - spiega Di Bernardo - vogliamo lanciare un messaggio: ogni cosa, grande o piccola che diventi, nasce dal voler rischiare, dal mettersi in gioco, dal credere in se stessi e nelle proprie idee".



