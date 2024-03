'Osservazioni scientifiche' nelle foto di Roberto Collovà

Progettista e docente della facoltà di Architettura di Palermo, Roberto Collovà ha sempre avuto un sesto senso per i dettagli, che da qualche tempo offre a chi segue il blog "Letterine", ideato dall'architetto Stefano Mirti, professore alla Scuola superiore d'arte applicata a Milano. Un contenitore che raccoglie frammenti di realtà per comporre le giornate, attingendo a quanto accade fuori, soprattutto elementi che sfuggono a un osservatore distratto.

La rubrica settimanale di Collovà si chiama "Osservazioni scientifiche" ed è costituita da immagini scattate con l'iphone per le strade e pubblicate ogni mercoledì. Gli scatti sono accompagnati da quelle che graficamente possono sembrare didascalie, ma che in verità sono delle folgoranti riflessioni sullo stato d'animo del mondo. Collovà ha raccolto in un elegante volume in carta vergatina, autoprodotto in 50 copie numerate, le immagini che vanno dal 29 giugno '22 al 28 febbraio '24. "Siamo in un immaginifico territorio, da qualche parte tra il punctum di Barthes, l'elogio della mano di Focillon e la passeggiata di Robert Walser", scrive Stefano Mirti introducendo il "catalogo" che raggruppa 80 scatti.

Il volume sarà presentato domani alle 18 alla libreria Modus Vivendi di Palermo, alla presenza dell'autore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA