A Siracusa gli 'Stati generali del cinema', 200 gli ospiti

Si svolgeranno dal 12 al 14 aprile 2024 al Castello Maniace di Siracusa, sull'isola di Ortigia, gli "Stati generali del cinema", che tratteranno - tra i temi portanti - di tax credit, cineturismo e internazionalizzazione, per alimentare un osservatorio su dinamiche e prospettive del sistema audiovisivo. Tre giorni di dibattiti, talk e tavole rotonde, con oltre 200 autorevoli rappresentanti del cinema italiano: registi, produttori, attori, sceneggiatori, distributori, critici e altre figure chiave nell'ambito della formazione professionale. In questa cornice ci sarà una finestra sul "Verticale Turismo e Cinema".

Gli "Stati generali del cinema", promossi e organizzati dalla Regione Siciliana, tramite l'assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con il Ministero del Turismo ed Enit, sono stati fortemente voluti per il ruolo nodale che l'audiovisivo riveste nell'economia culturale e artistica dell'Isola, importanza evidenziata e sostenuta dal presidente della Regione Renato Schifani e dall'assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata.

"Investire nel settore audiovisivo - dice Schifani - significa rendere la nostra Isola sempre più presente sui palcoscenici internazionali con notevoli ricadute in termini economici e di immagine".

"Una occasione privilegiata di confronto - sottolinea Amata - con tutti gli attori della filiera cinematografica che contribuisce significativamente a stimolare un qualificato momento di riflessione e di elaborazione propositiva sul comparto".

La manifestazione, che si avvale della direzione scientifica di Antonella Ferrara e la consulenza scientifica di Federico Pontiggia, è finalizzata all'analisi e al potenziamento di politiche a beneficio dello sviluppo dell'industria cinematografica. E si propone di coinvolgere associazioni professionali, istituzioni culturali e altre organizzazioni rilevanti nel processo decisionale. Tra gli eventi aperti al pubblico, venerdì 12 aprile alle 21 in piazza Duomo, ad Ortigia, la proiezione della versione restaurata di "Divorzio all'italiana"; il 13, sempre alle 21, il concerto "Note a margine" di Nicola Piovani. Importante lo spazio che sarà dato al cineturismo - con il "Verticale Turismo e Cinema" del MiTur - vincente modello di economia culturale, e al suo ruolo per l'Italia e in particolare per la Sicilia.

Secondo i dati forniti dalla Film commission Sicilia, sono stati oltre 20 i milioni di euro erogati per le produzioni cinematografiche nel triennio 2021-2023, a fronte di più di 100 progetti finanziati, tra film, serie, corti e documentari. Per il 2024 è stato recentemente pubblicato online il nuovo bando: tra le premialità previste, quelle per chi investe di più all'interno della Regione, tra maestranze, attori e altre figure, e quelle per le produzioni maggiormente sostenibili.





