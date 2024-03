Atletica: a Zoghlami e Colli il Trofeo della Legalità Rotary

Ala Zoghlami e Gaia Colli sono i vincitori della seconda edizione del Trofeo Legalità Rotary che da quest'anno prende anche il nome di Giro podistico internazionale di Palermo. La manifestazione, organizzata dall'Associazione sportiva Sicilia running team con il Rotary area Panormus, ha assegnato anche i titoli regionali a squadre andati ad Universitas Palermo fra gli uomini e la Polisportiva Atletica Bagheria fra le donne. In gara anche Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, che nel fine settimana ha incontrato gli studenti delle scuole di Palermo per affrontare i temi dell'inclusione e del riscatto sociale attraverso lo sport.

Ala Zoghlami delle Fiamme Oro Padova e Gaia Colli del gruppo sportivo Carabinieri oltre a tagliari per primi il traguardo delle rispettive gare hanno anche stabilito il nuovo record del percorso. Ala Zoghlami ha chiuso i tre giri del percorso in 29'12" strappando il record al fratello Osama fermo a causa di un leggero infortunio. Seconda piazza per Luca Ursano in 29'23", terzo Nadir Cavagna delle Fiamme Azzurre in 29'30".

Fra le donne Gaia Colli ha tagliato il traguardo per prima in 34'42" con quasi 3' di distacco sulla vincitrice dello scorso anno Federica Proietti del Grupo Sportivo Lammari che ha fermato i cronometri sul tempo di 37'34". Terza posizione per Barbara Vassallo della Polisportiva Atletica Bagheria in 38'24".



