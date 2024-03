Campagna antincendio in Sicilia partirà con 532 nuovi volontari

La campagna antincendio del 2024 si prepara a partire con una marcia in più, grazie al contributo di 532 nuovi volontari specializzati nell'estinzione dei focolai e a altri 177 formati per promuovere la cittadinanza attiva e la riduzione dei rischi. Questi nuovi membri, che hanno partecipato ai corsi organizzati dal dipartimento della Protezione Civile regionale nel corso del 2023, si uniranno alle squadre operative per supportare il Corpo Forestale della Regione Siciliana e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta questa mattina nell'auditorium "Antonio Scelfo" dell'Università Kore di Enna, con il presidente della Regione Renato Schifani tra i presenti, insieme all'assessore regionale al Territorio e Ambiente Elena Pagana, il dirigente generale della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina e il comandante del Corpo Forestale Giuseppe Battaglia. I corsi, finanziati con fondi regionali ed europei, sono stati organizzati in base ai nuovi standard operativi e formativi regionali approvati dal governo Schifani lo scorso maggio.

Maristella Ridolfo, responsabile della Quater formazione, tra gli enti che hanno curato la formazione dei Volontari della Protezione Civile intervenendo ha evidenziato che la consegna degli attestati ai nuovi volontari rappresenta un importante passo avanti nella preparazione e nella capacità di risposta della Protezione Civile siciliana di fronte alle sfide ambientali. "Il loro impegno e la loro formazione - ha osservato - sono testimonianza del valore del volontariato e del lavoro di squadra nel proteggere e preservare il patrimonio naturale e umano della regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA