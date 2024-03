Samonà, creare un circuito dei teatri antichi in Sicilia

"In una Terra come la Sicilia, ricca di teatri antichi e di luoghi memorabili legati alla cultura classica, occorre dare vita a un sistema organico e coordinato che ponga in stretto collegamento i cosiddetti "teatri di pietra" in modo permanente: la proposta è la nascita di un "circuito istituzionale" con il coordinamento della Regione Siciliana, per elaborare una strategia in grado di mettere insieme i teatri antichi e l'offerta degli spettacoli dal vivo, nell'ambito di una visione che dia lustro e visibilità a una Terra che, per la ricchezza dei luoghi e per l'ingegno dei suoi artisti, ha tutto da offrire". Lo ha proposto Alberto Samonà, scrittore, autore e giornalista, attualmente consigliere di amministrazione del Parco archeologico del Colosseo, intervenendo a Enna alla tavola rotonda sui teatri classici in Sicilia e sul "sistema Sicilia", coordinata da Filippa Ilardo e Fulvia Toscano nell'ambito della manifestazione Demetriadi.

"L'incontro di Enna è stato un momento senza precedenti - spiega Samonà in un post sulla sua pagina Facebook - perché è emersa la volontà, da parte delle principali realtà teatrali siciliane, di lavorare fianco a fianco. I tempi appaiono maturi per uscire dalla logica di singole ed episodiche manifestazioni di intrattenimento o di rassegne teatrali o culturali slegate l'una dall'altra e pensare a una strategia culturale di lungo periodo: da qui l'esigenza di creare questa rete istituzionale dei teatri antichi siciliani, che metta insieme, in un unico circuito operativo, i rappresentanti della Regione Siciliana e le direzioni artistiche dei festival, rafforzata da un competente comitato scientifico-culturale".



