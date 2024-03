Olio del Giardino della Memoria, da Palermo a tutte diocesi

Anche quest'anno, con l'approssimarsi della Pasqua, la Questura di Palermo, con l'associazione "Quarto Savona Quindici" e il cappellano della Polizia della provincia di Palermo, ha consegnato l'olio del Giardino della Memoria a tutte le diocesi d'Italia. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Coldiretti Sicilia e studenti dell'istituto superiore Majorana di Palermo.

L'iniziativa è nata due anni fa in occasione del XXX anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio. L'olio che ungerà vescovi, sacerdoti, battezzati e cresimati sarà consacrato durante la messa Crismale del mercoledì o giovedì santo.

Il questore di Palermo, Vito Calvino, ha consegnato all'arcivescovo della diocesi di Palermo, Corrado Lorefice, un'ampolla con l'olio ottenuto dal raccolto degli ulivi piantumati nel Giardino della Memoria.



