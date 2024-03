A Salemi la mostra 'Gommapane' di Manlio Sacco

Fino al 30 aprile è visitabile al sistema museale di Salemi (ex collegio dei Gesuiti) la mostra 'Gommapane', un progetto ideato dall'artista Manlio Sacco, curato da Giuseppe Maiorana e nato per celebrare, attraverso l'arte contemporanea, la festa di San Giuseppe. A essere esposto è un trittico di opere altamente evocative, realizzate con l'uso della tecnica a carboncino: attesa, risveglio e ascolto che nascono dall'incontro dell'artista con la comunità salemitana, in omaggio a un rito tuttora sentitissimo come quello dell'allestimento di ricchi altari in onore di San Giuseppe, imbanditi con pani votivi di varie forme.

L'esposizione delle tre opere scandisce simbolicamente il passaggio dall'attesa della luce, pura come la veste bianca di un bambino, passando per il risveglio spirituale simboleggiato da un cervo che si rigenera a primavera, fino all'ascolto e l'apertura agli altri attraverso un fiore di gelsomino appena sbocciato. Visite: da martedì a domenica, 10,30-13,30 e 15-18,30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA