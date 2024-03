Solidarietà ai magistrati di Sciacca da sindaco e avvocati

"Ferma e decisa condanna di un gesto che non deve essere assolutamente sottovalutato". Lo dice Fabio Termine, sindaco di Sciacca (Agrigento), riferendosi al ritrovamento, avvenuto pochi giorni fa tra le auto parcheggiate di fronte gli uffici giudiziari, di una cinquantina di munizioni, di quelle in uso alle forze di polizia, sparse per terra.

Dopo che ieri, Associazione nazionale magistrati e Consiglio superiore della magistratura, hanno espresso vicinanza al presidente del tribunale Antonio Tricoli e alla procuratrice della Repubblica Roberta Buzzolani, anche Termine oggi interviene per sottolineare che "quanto accaduto punta a ledere il lavoro sia dei magistrati che di tutti coloro i quali orbitano intorno al presidio di giustizia. L'impegno nella lotta alla criminalità - conclude il primo cittadino - deve essere condiviso dall'intera cittadinanza, che disapprova comportamenti così vili e lontani dal vivere civile".

Solidarietà ai magistrati e al personale in servizio negli uffici giudiziari saccensi proviene sempre oggi anche dalla presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sciacca Carmela Bacino: "Il ritrovamento delle munizioni vicino il tribunale arreca grande turbamento. Abbiamo fiducia - continua Bacino - nelle indagini in corso, che offriranno le dovute garanzie perché le attività possano proseguire serenamente, con ancora maggiore determinazione e con la massima dedizione e senso dello Stato, a tutela dell'ordine nel nostro territorio e a beneficio dei cittadini. Tale episodio - conclude la presidente degli avvocati - testimonia il ruolo fondamentale del tribunale quale presidio di prossimità in un territorio particolare quale è quello del circondario di Sciacca".



