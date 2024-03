Nella Neapolis a Siracusa mostra a cielo aperto di Igor Mitoraj

L'area archeologica Neapolis di Siracusa ospiterà dal prossimo 26 marzo al 31 ottobre 2025 la più grande mostra scultorea a cielo aperto di Igor Mitoraj intitolata 'Lo sguardo - Humanitas-Physis', un grande e inedito progetto che prevede l'esposizione di trenta opere monumentali dell'artista di origine polacca nell'area, arricchita grazie alla presenza di due imponenti sculture collocate ad Ortigia (Siracusa) e nel Parco dell'Etna.La mostra sarà visitabile a partire dal prossimo 26 marzo dalle 8.30 alle 18.30, (la biglietteria chiude alle 17) fino al 31 marzo 2025 e successivamente verranno comunicati i nuovi orari estivi. Per la prima volta con il biglietto d'ingresso unico sarà possibile visitare l'area archeologica e ammirare le opere di Mitoraj in un contesto emozionante e unico al mondo.

La mostra è promossa dal Parco archeologico di Siracusa Eloro Villa del Tellaro e Akrai ed è prodotta da Atelier Mitoraj n collaborazione con Mediatica e Tate, con il patrocinio della Regione siciliana, assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana, assessorato del Territorio e dell'ambiente, in collaborazione con assessorato dell'Agricoltura, con il Parco dell'Etna, con il Demanio forestale con il Comune di Ragalna e con il Comune di Siracusa.

Il 16 aprile nell'area archeologica è in programma l'inaugurazione, che sarà preceduta da una conferenza stampa il 12 aprile nell' Auditorium dell'Ara Pacis di Roma nella quale saranno illustrati nel dettaglio gli obiettivi, i contenuti e le caratteristiche di questo grande progetto di valore internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA