Mafia: pizzo a commercianti, tre arrestati a Palermo

I carabinieri di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Dda, nei confronti di Paolo Suleman, finito in carcere, amico del boss Gianni Nicchi, già finito in carcere nel 2011 nel blitz denominato Hybris che azzerò il mandamento mafioso di Pagliarelli, Rosario Lo Nardo, anche lui in carcere, e Giuseppe Marano, posto ai domiciliari. Suleman ha finito di scontare una condanna a 8 anni e sarebbe tornato ad occuparsi soprattutto di estorsioni. Sarebbe lui il nuovo reggente della famiglia di Corso Calatafimi. I tre sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Il provvedimento nasce da indagini condotte, dal 2021 al 2023 sulla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi. Il clan, che fa parte del mandamento di "Pagliarelli", controllava a tappeto le estorsioni nei confronti dei commercianti della zona.



