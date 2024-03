Galleria Taimeless si inaugura a Taormina tra arte e lusso

Sarà inaugurata il prossimo 23 marzo a Taormina la Galleria d'Arte Taimeless; in quell'occasione sarà presentato per la prima volta in Italia un gioiello artistico realizzato dall'orafo italiano Francesco Bertè del valore di circa 4 milioni di euro, realizzato con pietre preziose ma anche con molti elementi del territorio siciliano quali la lava vulcanica, che ha molti riferimenti con l'ingegno di Leonardo Da Vinci. "Si tratta - spiega il prof.

Salvatore Magazù - di un gioiello unico con la scelta esclusiva dei materiali impiegati, ori, lave e preziosi. L'ispirazione di quest'opera ha palmari riferimenti al genio assoluto di Leonardo da Vinci. Con i suoi ingegnosi disegni, il genio di Da Vinci traspose questa effimerità nelle sue macchine sostenendo l'impossibilità del moto perpetuo e la valenza del tempo come consumatore di cose".

Taimeless Art Gallery, che si trova in uno dei palazzi storici più importanti di Corso Umberto a Taormina. In occasione dell'opening, il 23 marzo a partire dalle 18.30, nella cornice di Palazzo Ciampoli si terrà difatti, una serata di gala, con personalità di spicco della cultura e del jet-set nazionale e internazionale. Il discorso di apertura sarà affidato al mecenate Antonio Presti, ideatore e fondatore della Fiumara d'arte. Taormina, che ospita i maggiori brand mondiali del lusso, apre così le porte alla grande Arte con una galleria, che ingloberà già a partire dall'inaugurazione, le opere di artisti importanti, come il pittore italiano Lorenzo Chinnici, lo scultore malese-francese Michel Anthony e l'artista cinese Zhu Wei, noto per il suo impegno nelle tematiche ambientali. I tre Maestri prenderanno parte personalmente all'evento, presenziato dai tre fondatori di Taimeless, Francesco Chinnici, Antonio D'Aveni e la società di Real Estate & Investments Scimandra, rappresentata per l'occasione da Stefano Sciacca. Presenti alla serata anche numerosi critici d'arte di levatura mondiale. Il Vernissage di apertura è a cura di Soccorso Parisi. L'evento è patrocinato, dall'assessorato dei beni culturali e dell'identità Siciliana della Regione Siciliana, dal Parco Archeologico di Naxos e dal Comune di Taormina.



