Disabilità, a Palermo mostra fotografica su inclusione e lavoro

Un mondo da vivere senza barriere: loro, diversamente abili, come gli altri 'normodotati'. Così, gli sguardi semplici e profondi dei loro occhi e i gesti di una giornata tipo di lavoro diventano protagonisti della mostra fotografica dal titolo "Inclusione e lavoro: uno scatto per il futuro", realizzata dai fotografi Massimiliano Ferro e Maristella Rana e che sarà inaugurata domani pomeriggio, alle 16.30, alla Fonderia Oretea, alla Cala di Palermo, nell'ambito delle iniziative legate alla Giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down, che sarà celebrata giovedì prossimo, promosse dalla Asd "SporT21 Sicilia".

Francesco, Livia, Paolo, Vincenzo, Fabio, Giulia, Andrea sono alcuni dei protagonisti delle 38 immagini che li ritraggono mentre servono ai tavoli dei 'Giardini del Massimo', mentre preparano alcune pietanze in cucina e mentre si occupano della birrificazione. Sono attività lavorative che, associate a sport come judo, nuoto ed atletica leggera, sono legate a quella dimensione di inclusione sociale che da anni l'associazione dilettantistica sportiva "SporT21 Sicilia" porta avanti partecipando a progetti che vedono coinvolti ragazzi e ragazze con disabilità in un gruppo integrato con normodotati per un miglioramento delle condizioni psicofisiche.

"E' stata un'esperienza bellissima - dicono Massimiliano Ferro e Maristella Rana, pittrice, che per la prima volta si dedica con una mostra alle immagini fotografiche - Sono ragazzi meravigliosi pronti a vivere con entusiasmo l'esperienza lavorativa in un contesto certamente che li supporta e li protegge. Anche noi abbiamo voluto dare il nostro contributo per combattere il muro dell'indifferenza mettendo al centro il diritto alla dignità di vita di queste persone con disabilità".

La mostra sarà visitabile fino al prossimo 25 marzo, ma gli organizzatori prevedono di farla diventare itinerante.



