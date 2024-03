Schifani, chiacchiere sulla mia salute? Sto meglio di prima

"Girano chiacchiere secondo le quali il presidente sta male. Io dico venite in giro con me e vedrete che sto meglio di prima. Ce la sto mettendo tutta per cambiare la Sicilia. Ottengo provvedimenti grazie alle mie relazioni a Roma". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al museo archeologico regionale Pietro Griffo ad Agrigento in occasione dell'evento "Una finestra sul territorio" per i 79 anni del quotidiano La Sicilia.

"Ieri ho incontrato il sindaco di Catania: obiettivo è appostare nel Fsc 123 milioni per completare la metropolitana - ha spiegato - . E sto lavorando come commissario sulla A19 per velocizzare i lavori, ho la deroga per autorizzare nuovi lavori".

"Il 12 agosto del 2022 ha poi ricordato Schifani - sono stato chiamato dai leader nazionali per dare una mano alla Sicilia.

Per me si prefigurava il ruolo di capolista al Senato alle elezioni e un ruolo nazionale fattuale. Mi e' stato chiesto di scendere in campo per l'unita' di centrodestra per cercare di vincere, l'ho accolto con spirito di servizio ma non certo con la volonta' che questo servizio significasse un percorso di rottamazione". "Io ho detto soltanto - ha aggiunto il Governatore - che non sono venuto qui per farmi rottamare, non sono di passaggio. Mi sto impegnando al massimo per fare in modo che, entro la legislatura, ma anche dopo, si possano realizzare una serie di iniziative, come ad esempio fare di Comiso un aeroporto cargo. Io non mi do scadenze".



