Arena per spettacoli alla Villa Bellini,5.000 posti a sedere

Gli spettacoli estivi nella Villa Bellini di Catania si terranno in un'arena, con 5.000 posti a sedere, nel Piazzale delle Carrozze. Il progetto del Comune è condiviso con la Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientale e prevede la realizzazione di un palco in legno e di una tribuna con soli posti a sedere.

"La Villa Bellini, quest'anno, con gli accorgimenti adeguati che si andranno a realizzare - ha spiegato il sindaco Enrico Trantino - si rilancia come fulcro di una rassegna culturale come tra le principali manifestazioni in Italia per numero di eventi organizzati, flussi di pubblico e presenze, capace di generare anche un indotto economico a beneficio delle attività commerciali e di attrattività turistica, segnalandosi come città di importanti appuntamenti musicali. Nelle date libere da spettacoli musicali o teatrali negli spazi attrezzati, inoltre, sarà possibile realizzare attività ludiche per bambini e ragazzi o attività sportive e ricreative".

Grazie a una funzionalità capace adattarsi a diverse tipologie di spettacolo, la struttura amovibile potrà accogliere eventi con tanti nomi di rilievo, tra quelli dei più grandi cantautori e interpreti della musica italiana contemporanea che hanno già annunciato le date dei loro concerti alla Villa Bellini L'accesso al Piazzale delle Carrozze rimarrà sempre aperto durante gli orari di apertura della Villa comunale per garantire a cittadini, visitatori e turisti piena fruibilità degli spazi di verde pubblico del Giardino Bellini. L'area, infatti, verrà chiusa solo nelle ore immediatamente precedenti alle iniziative per consentire le operazioni propedeutiche di sicurezza, per poi riaprire ai soli possessori dei titoli d'ingresso durante le serate di spettacolo.



