Nasconde 5 kg di hashish in cassonetto immondizia, arrestato

Ha tentato a Messina di nascondere un sacchetto contenente oltre 5 chili di hashish in uno dei cassonetti dell'immondizia di un vicolo appartato nel villaggio San Filippo Superiore ma è stato scoperto dai carabinieri ed arrestato prima che potesse salire su un autobus e fuggire all'arresto. Protagonista della vicenda un 57enne, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, suddivisa in 50 panetti, è risultata di una purezza tale da permettere di ricavare oltre 34.000 dosi da immettere sulle piazze di spaccio.

L'arrestato è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell'autorità Giudiziaria.



