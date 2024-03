La fondazione Buttitta avrà una sua sede anche a Bagheria. Si inaugurerà sabato, 16 marzo, alle ore 11 nei locali di via Aguglia, 2, la nuova sede della Biblioteca Giorgio e Giovanni S. Santangelo e Archivio "Ignazio Buttitta".

All'apertura della sede saranno presenti il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, l'assessore alla Cultura Daniele Vella, il presidente della Fondazione Ignazio E. Buttitta, Emanuele Buttitta e Nara Bernardi dell'associazione amici di Ignazio Buttitta.

"La nostra sede di Bagheria non si propone solo come luogo di conservazione di un prezioso patrimonio librario - dice il presidente Buttitta - ma anche e soprattutto come centro di studio e di ricerca, come spazio di incontro e di dialogo tra uomini e culture secondo quello spirito di apertura per l'altro e di confronto dialogico che hanno caratterizzato le vite di Ignazio Buttitta e di Giovanni Santangelo".

"Dopo la riapertura della Putìa - dice il sindaco Tripoli - mantenere sempre accesi i riflettori su una figura di così alto livello culturale della nostra città è per noi motivo di grande orgoglio".

"Siamo lieti di ospitare, finalmente, la Fondazione Buttitta anche a Bagheria, in locali comunali - dichiara l'assessore Vella - sarà fucina di cultura e di incontri potendo contare su professionalità della famiglia Buttitta di alto spessore culturale ed umano".



