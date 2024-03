Coppia corrieri con 4 kg di cocaina in auto, arrestata a Catania

Due calabresi, ritenuti corrieri della droga, sono stati arrestati a Catania da Carabinieri del nucleo Operativo della compagnia Piazza Dante per spaccio di sostanze stupefacenti. Trasportavano quasi 4 chilogrammi di cocaina che, venduti al dettaglio, avrebbero permesso alla criminalità di incassare circa 300.000 euro.

Gli arrestati, un 25 enne pregiudicato e una 30enne, entrambi residenti a Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria, sono stati bloccati a conclusione di un'operazione di militari dell'Arma nel rione San Giovanni Galermo. La coppia era su una Fiat Panda e stava parlando con 10 ragazzi, in sella a 5 moto, che avevano accerchiato l'auto, alla cui guida c'era la donna. Secondo i militari dell'Arma si stavano preparando a 'smerciare' la sostanza stupefacente. I Carabinieri hanno bloccato la vettura, risultata noleggiata da un compaesano di 58 anni con precedenti di polizia dei due indagati, e la coppia che era a bordo.

In un doppiofondo ricavato nel portabagagli della Panda, durante una perquisizione, gli investigatori hanno trovato tre panetti di cocaina del peso complessivo di quasi 4 chilogrammi.

Nel giaccone del 25enne i Carabinieri hanno trovato 1.445 euro in banconote di vario taglio, sequestrati perché ritenuti provento dell'attività di spaccio. La droga trovata è stata sequestrata mentre i due corrieri sono stati arrestati. Il provvedimento è stato convalidato e la coppia è stata condotta in carcere



