Boldrini, 'Maryan accusata di essere scafista? Inverosimile'

"Ho incontrato Marjan una donna iraniana di 29 anni con un figlio di 8 anni, mi ha raccontato la sua vicenda che ha dell'inverosimile". A dirlo Laura Boldrini, deputata PD e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo, all'uscita del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto dove ha parlato con Marjan Jamali, la donna iraniana di 29 anni accusata di essere una scafista da tre uomini che avrebbero tentato di stuprarla.

"Ad oggi - prosegue Boldrini -non è mai stata interrogata, non ha mai ricevuto un documento in una lingua per lei comprensibile, le hanno dato un documento in italiano in cui spiegavano perché è stata arrestata quando l'avvocato del tempo ha fatto capire che lei non comprende l'italiano e che dovevano mandare un documento nella lingua persiana. Poi si è ritrovata con un documento in arabo, lingua che lei non conosce e non capisce. Il sua diritto alla difesa è stato totalmente compresso e violato, qui c'è un grave problema. Si pensa che un mediatore culturale che parla arabo possa tradurre tutte le lingue compreso il farsi cioe la lingua della ragazza. Sono sicura che adesso i magistrati vorranno interrogarla, il tribunale della libertà tra un paio di giorni dovrebbe sentirla in un lingua nella quale può esprimersi".



