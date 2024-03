La 76esima edizione del Mandorlo in Fiore al via ad Agrigento

"Oggi è stata inaugurata la 76esima edizione del Mandorlo in Fiore, una festa simbolo di pace e fratellanza tra i popoli, preludio degli eventi nella città capitale italiana della cultura 2025". Lo afferma Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè .

Questa mattina per le strade la sfilata di tutti i gruppi, compresi i "Bambini del mondo", da piazza Pirandello fino a piazza Cavour, con esibizioni e spettacoli che hanno intrattenuto il pubblico. In città anche tanti turisti per la manifestazione folk agrigentina che da sempre testimonia l'avvento precoce della primavera e il messaggio di pace e concordia tra i popoli, simboleggiato dal tripode dell'amicizia che sarà acceso martedì prossimo innanzi al tempio della Concordia. Si proseguirà fino a domenica 17 marzo, tra danza, musica, animazione, intrattenimento, spettacoli, mostre, artigianato ed enogastronomia. La manifestazione è promossa dal comune.



