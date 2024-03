Calcio: Lecco-Palermo 0-1, Corini ritrova la vittoria

Ritrova il successo il Palermo dopo due sconfitte di fila sul campo del Lecco. I rosanero allenati da Eugenio Corini vincono in trasferta sul campo del Lecco per 1-0 grazie al gol di testa di Nedelcearu al 36' del primo tempo.

Con questo risultato il Palermo si assesta al quinto posto in classifica a 7 punti dal secondo posto occupato dalla Cremonese che vale la promozione diretta e a 5 dal terzo posto occupato dal Venezia prossimo avversario dei rosanero venerdì alle 20,30 al Barbera.

Corini schiera la formazione tipo mandando in campo nuovamente i titolarissimi dopo il turno over di Brescia con Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni e Lund in difesa davanti al portiere Pigliacelli; a centrocampo Segre, Ranocchia e Gomes; in attacco Di Mariano, Brunori e Di Francesco.

Il Lecco ci prova in avvio con Parigini e con Inglese, ma Pigliacelli è attento e salva la sua porta. La partita è agonisticamente accesa per il campo pesante e vive di fiammate.

Segre ci prova in percussione centrale, ma trova la respinta del portiere Melgrati. Lo stesso Segre serve Brunori in area al 35', ma il suo bel tiro al volo viene respinto. Al 36' il Palermo passa in vantaggio con un colpo di testa di Nedelcearu su cross di Gomes dalla destra.

Nel secondo tempo in avvio, all'8', l'arbitro Ivano Pezzuto di Lecce assegna un calcio di rigore al Palermo per fallo di Melgrati su Brunori. Il var richiama il direttore di gara che torna sulla sua decisione e fa riprendere il gioco rimettendo il pallone in area in favore del Lecco. Il Palermo nel secondo tempo gioca in controllo, il Lecco non sembra avere la forza per reagire allo svantaggio e affida all'iniziativa personale di Degli Innocenti, che colpisce l'esterno della rete al 20', una timida reazione. Corini gestisce le forze sostituendo prima Ranocchia con Coulibaly al quarto d'ora, poi poco prima della mezzora Di Mariano e Di Francesco con Vasic e Traorè. Le ultime scelte di Corini portano dentro anche Soleri e Henderson per Brunori e Segre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA