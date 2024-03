Stalle abusive a Catania, Polizia sequestra tre cavalli

Tra cavalli, tenuti in condizioni ritenute non idonee nel cortile di un'abitazione e in un garage, sono stati sequestrati dalla Polizia durante controlli nello storico rione San Cristoforo di Catania. I proprietari, un 73enne e un 51enne, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. L'Asp valuterà la somministrazione di sanzioni per eventuali illeciti amministrativi. I controlli su stalle abusive, eseguiti in esecuzione di una specifica ordinanza del Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, sono stati effettuati da agenti del Commissariato San Cristoforo, della squadra a Cavallo e Cinofili, con l'ausilio di personale veterinario dell'Asp



