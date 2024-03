Favignana, comitato 8 marzo chiede intitolare vie alle donne

Intitolare alcune vie delle Egadi a donne che hanno contribuito in modo significativo al progresso sociale, culturale ed economico della comunità e del mondo intero, riducendo l'attuale divario nella memoria. È questa la proposta avanzata dal comitato spontaneo 8 marzo all'Amministrazione comunale di Favignana in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, celebrata ieri pomeriggio all'ex Stabilimento Florio con uno spettacolo organizzato in collaborazione con lassociazione musico-culturale "Aegusea" e il gruppo "La Farfalla" e il patrocinio del Comune.

Un evento che ha visto le donne della comunità unite per chiedere pari diritti e opportunità.

"Il nostro comitato nasce da un desiderio di condivisione e compartecipazione da parte di noi donne", spiega Liliana Lo Bianco. "Non ci dovrebbe essere alcuna distinzione tra gli uomini e le donne. Noi non vogliamo essere sopraffatte, vogliamo essere libere, esprimerci e avere pari diritti e opportunità".

All'evento hanno presenziato il sindaco Francesco Forgione e l'assessore Monica Modica, con delega alle Politiche sociali, che, intervenendo nel corso della manifestazione, ha ribadito l'impegno dell'Amministrazione comunale in favore delle donne: "Questa iniziativa dimostra che in questo territorio esistono realtà straordinarie. - ha detto - Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è partito un invito da parte dell'Amministrazione che è stato raccolto con grande spirito di collaborazione da tutte le donne.

Si è costituito un gruppo che sta lavorando e sta elaborando proposte per il territorio. Siamo orgogliosi che sia stato raccolto il nostro messaggio e che un piccolo seme sia riuscito a fiorire".



