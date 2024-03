Bomba aerea tedesca da 250 kg a Catania,domenica brillamento

Un ordigno aereo da 250 kg, di nazionalità tedesca, residuato bellico della Seconda guerra mondiale, è stato trovato rinvenuto in contrada Pantano D'Arci, nella zona industriale di Catania. Le operazioni di bonifica e brillamento si terranno domenica prossima, 10 marzo, dalle 7 alle 12.30, e comporteranno, per precauzione, l'evacuazione dello stabilimento della Sibeg e della sede Amts e il blocco totale del traffico aereo dalle 07.30 alle 8, durante la fase di innesco, e dalle 12 alle 12.30, per il brillamento.

Lo rende noto il Prefetto di Catania che ha convocato, per domenica 10 marzo, dalla 6, il Centro coordinamento soccorsi in concomitanza con l'avvio delle operazioni. Le attività, coordinate dalla Prefettura, si terranno in vicino al sito e vi prenderanno parte la Città Metropolitana e il Comune di Catania, Forze di polizia, Vigili del fuoco, militari del Quarto Reggimento guastatori di Palermo e dell'aeroporto di Sigonella, Enac, Enav, Asp, Sac e il corpo militare della Croce Rossa.

La pianificazione delle operazioni si è svolta nell'ambito di diverse riunioni di coordinamento svoltesi in Prefettura, durante le quali, spiegano da Palazzo del Governo, si è deciso di fare svolgere l'attività di brillamento in una giornata festiva per ridurre al minimo i disagi per le attività presenti nella zona industriale, contemperando anche le esigenze di funzionalità dell''aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.



