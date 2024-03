Incendio la scorsa notte in un appartamento a Capaci (Palermo). Le fiamme sono divampate al terzo piano in un palazzo in via Zima, di fronte a una scuola.

Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Carini e Palermo San Lorenzo. Secondo una prima ricostruzione, a scatenare le fiamme un cortocircuito nel frigorifero. Per ragioni di sicurezza l'intero stabile è stato sgomberato. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.





